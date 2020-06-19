АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии в Красноярском крае
АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 г. Норильска.
- Выражаю признательность за участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края», – говорится в благодарственном письме, подписанном министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-следствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.
Глава министерства вручил благодарственное письмо генеральному директору АО «Транснефть – Сибирь» Виктору Бронникову 19 июня 2020 года в рамках мероприятия по подведению итогов деятельности аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации последствий аварии.
Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
В зоне ликвидации последствий аварии в настоящее время работает шесть бригад. Сбор дизтоплива ведется с реки Амбарная, протоки и старицы. Задействовано шесть нефтесборщиков, расставлено 15 каскадов боновых заграждений об-щей протяженностью 870 метров. Всего силами АО «Транснефть – Сибирь» собрано 9250 куб. м нефтепродукта. В работах по состоянию на 19 июня в работах задействован 71 человек. В виду завершения основного этапа ликвидации последствий аварии продолжается переброска сотрудников и техники к месту постоянной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU