2020-06-19T15:05:10+03:00
Происшествия

Пуровчанин в соцсети обознался на 15 тысяч рублей

Мужчина перевел деньги мошеннику, который представился в соцсети знакомым
Анна Полякова
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Пуровчанин в соцсети обознался на 15 тысяч рублей Фото: pixabay.comПуровчанин в соцсети обознался на 15 тысяч рублей Фото: pixabay.com
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В Пуровском район возбудили уголовное дело о мошенничестве в социальной сети. Жертвой обмана стал доверчивый 44-летний житель поселка Уренгой. 16 июня он обратился в отделение полиции с заявлением.

Выяснилось, что в социальной сети он получил сообщение от его знакомого с просьбой одолжить денег, с указанием банковских реквизитов. Не мешкая, мужчина выполнил просьбу и перевел требуемые 15 тысяч рублей. Только после этого он перезвонил "должнику" для уточнения, поступили ли деньги на счет. Знакомый сообщил, что деньги он не просил, а его страница в соцсети была взломана, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиции предстоит установить личность причастного к совершению данного противозаконного деяния.

Правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам уточнять полученную информацию и только после этого перечислять деньги знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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