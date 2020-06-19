2020-06-19T15:15:26+03:00
Общество

На Ямале проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Больше 8 тысяч избирателей уже высказали свою позицию
Анна Полякова
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На Ямале проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ Фото: ИЗБИРКОМ ЯНАОНа Ямале проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ Фото: ИЗБИРКОМ ЯНАО
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По воде и по воздуху участковые Ямала спешат к северянам, проживающим в отдаленных местностях, члены избирательных комиссий. Как сообщает Избирком ЯНАО, к 19 января 8423 ямальца (25% от числа запланированных), находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа, приняли участие в общероссийском голосовании.

Накануне досрочное голосование за поправки в Конституцию РФ прошло в поселке Пельвож, который расположен недалеко от Салехарда и относится к городу, но входит в число труднодоступных и отдалённых территорий.

18 июня в поселок приехали члены УИК и провели голосование по вопросу одобрения изменений в Основной закон государства.

Для голосующих жителей Пельвожа были созданы все условия, чтобы процедура прошла безопасно для здоровья. Их обеспечили средствами индивидуальной защиты, бюллетени передавались бесконтактно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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