На Ямале проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ
По воде и по воздуху участковые Ямала спешат к северянам, проживающим в отдаленных местностях, члены избирательных комиссий. Как сообщает Избирком ЯНАО, к 19 января 8423 ямальца (25% от числа запланированных), находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа, приняли участие в общероссийском голосовании.
Накануне досрочное голосование за поправки в Конституцию РФ прошло в поселке Пельвож, который расположен недалеко от Салехарда и относится к городу, но входит в число труднодоступных и отдалённых территорий.
18 июня в поселок приехали члены УИК и провели голосование по вопросу одобрения изменений в Основной закон государства.
Для голосующих жителей Пельвожа были созданы все условия, чтобы процедура прошла безопасно для здоровья. Их обеспечили средствами индивидуальной защиты, бюллетени передавались бесконтактно.
ИСТОЧНИК KP.RU