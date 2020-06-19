Стали известны особенности проведения ЕГЭ на Ямале в 2020 году

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:09:21+03:00

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С 29 и 30 июня начнётся пробный экзамен ЕГЭ, в ходе которого протестируют все экзаменационные процедуры. В департаменте образования ЯНАО рассказали об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году и сообщили расписание испытаний.

Первые экзамены пройдет 3 июля по географии, литературе и информатике. Последними станут - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, сдавать их выпускники будут 22 и 23 июля. Резервные дни запланированы на 24 июля, кроме русского языка и иностранных языков, и 25 июля – по всем учебным предметам. Участники, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, смогут сделать это в августе. Для каждого предмета выделен определенный день, а 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам. В 2020 году особенностью проведения ЕГЭ станет: исключение математики базового уровня из числа предметов ЕГЭ, экзамены будут проводиться только для поступающих в вузы, десятиклассники не смогут стать участниками ЕГЭ. Выпускник имеет право изменить перечень выбранных для сдачи учебных предметов и сроки участия в ЕГЭ, указанных раннее в заявлении. Для этого необходимо за неделю до даты соответствующего экзамена подать заявление в государственную экзаменационную комиссию региона. Комиссия вправе определить другую дату проведения экзамена в один из резервных дней основного периода, для части или всех участников экзамена. Это возможно в том случае, если на один учебный предмет будет зарегистрировано большое количество участников экзаменов, и невозможно провести экзамен в установленную дату по этому предмету для всех выпкскников с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU