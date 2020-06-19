Юные пуровчане готовят поздравления медикам больницы
В преддверии Дня медицинского работника воспитанники пуровских детских садов, посещающие дежурные группы, вместе с воспитателями подготовили открытки.
Поздравления юных пуровчан передадут медработникам Таркосалинской центральной районной больницы и её филиалов в муниципалитетах района в знак благодарности всем тем, кто стоит на страже нашего здоровья, сообщили в администрации Пуровского района.
За здоровьем пуровчан следят 848 сотрудника ТЦРБ. Из них 330 медработников круглосуточно ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.
На Ямале за сутки диагноз коронавирус поставлен еще 121 человеку. За весь период в ЯНАО подтверждено 3834 случая COVID-19: 2174 – в населенных пунктах и 1660 – на месторождениях и производственных объектах, уточнили в оперштабе ЯНАО. За сутки выздоровели от коронавируса 38 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU