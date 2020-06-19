В аэропорту Салехарда подают заявления о голосовании по месту нахождения

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:56:26+03:00

Этот вариант удобен для тех, кто уезжает в другой город

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В салехардском аэропорту до 21 июня можно написать заявление о голосовании по месту нахождения. Такая возможность предоставляется гражданам, которые в период голосования окажутся не по месту регистрации. Напомним, с 25 июня по 1 июля по всей стране пройдёт голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.

Вся процедура занимает не более 10 минут, на участке до 21 июня работают 2 специалиста. С момента начала приёма заявлений, 16 июня, такой услугой воспользовались 35 пассажиров.

- Этот вариант удобен для тех, кто уезжает в другой город в командировку или отпуск и хочет проголосовать по месту нахождения. Или же для тех, кто прибывает к нам из других пунктов, - комментирует, председатель территориальной избирательной комиссии г. Салехарда Иван Сырков.

В аэропорту, как и на других участках, приняты все необходимые меры профилактики: выдаются маски и перчатки, соблюдается социальная дистанция.

ИСТОЧНИК KP.RU