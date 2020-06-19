В Новом Уренгое скончался 63-летний мужчина с коронавирусом
На Ямале число умерших от коронавируса достигло 22. В Новом Уренгое скончался 63-летний мужчина с лабораторно подтвержденным диагнозом. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Мужчина заболел в середине мая. Когда его состояние ухудшилось, был госпитализирован, в больнице диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония. Инфекция протекала на фоне сопутствующих заболеваний сердца, в декабре 2019 года мужчина перенес инфаркт.
Пациенту оказывалась вся необходимая помощь. Две недели врачи боролись за его жизнь, однако организм не справился с нагрузкой.
По состоянию на 19 июня 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтвержден 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями в населенных пунктах ЯНАО. За весь период в ЯНАО подтверждено 3834 случая COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU