Глава Ямала учредил награду для медиков
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с врачами и медицинскими работниками округа накануне их профессионального праздника. Во время видеоконференции глава региона поздравил их с наступающим Днем медицинского работника и поблагодарил за верность профессии и работу в непростых условиях в период распространения коронавирусной инфекции.
Те, кто лечит пациентов с COVID-19, получит особую награду. Ее учредил губернатор, поддержав предложение депутатов, отблагодарить медицинских работников, которые в последние месяцы помогают в борьбе с коронавирусом.
- У неё достойное название – «За преданность Ямалу». Наши волонтёры тоже могут быть отмечены этой наградой. Как только у нас появится возможность собраться, мы обязательно эти награды вручим, – сообщил Дмитрий Артюхов.
Во время встречи он обозначил приоритеты развития системы здравоохранения. Это создание достойных условий труда – работа медиков в комфортных помещениях, оснащение лечебных учреждений современной техникой и улучшение жилищных условий работников здравоохранения.
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что все планы по строительству медицинских учреждений Салехарда, Муравленко, Ноябрьска касались строительства новых больниц, поликлиник и центра реабилитации сохраняются.
В стадии строительства сейчас находится семь капитальных лечебных учреждений в Новом Уренгое, Салехарде, а также в поселках Красноселькуп и Тазовском. Еще 15 учреждений проектируются.
ИСТОЧНИК KP.RU