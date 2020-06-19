2020-06-19T11:26:21+03:00
Общество

Глава Ямала учредил награду для медиков

Дмитрий Артюзов поздравил их с наступающим Днем медработника
Анна Полякова
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Глава Ямала учредил награду для медиков Фото: yanao.ruГлава Ямала учредил награду для медиков Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с врачами и медицинскими работниками округа накануне их профессионального праздника. Во время видеоконференции глава региона поздравил их с наступающим Днем медицинского работника и поблагодарил за верность профессии и работу в непростых условиях в период распространения коронавирусной инфекции.

Те, кто лечит пациентов с COVID-19, получит особую награду. Ее учредил губернатор, поддержав предложение депутатов, отблагодарить медицинских работников, которые в последние месяцы помогают в борьбе с коронавирусом.

- У неё достойное название – «За преданность Ямалу». Наши волонтёры тоже могут быть отмечены этой наградой. Как только у нас появится возможность собраться, мы обязательно эти награды вручим, – сообщил Дмитрий Артюхов.

Во время встречи он обозначил приоритеты развития системы здравоохранения. Это создание достойных условий труда – работа медиков в комфортных помещениях, оснащение лечебных учреждений современной техникой и улучшение жилищных условий работников здравоохранения.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что все планы по строительству медицинских учреждений Салехарда, Муравленко, Ноябрьска касались строительства новых больниц, поликлиник и центра реабилитации сохраняются.

В стадии строительства сейчас находится семь капитальных лечебных учреждений в Новом Уренгое, Салехарде, а также в поселках Красноселькуп и Тазовском. Еще 15 учреждений проектируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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