19 Июнь 2020 2020-06-19T10:52:10+03:00

На Ямале тестировать на коронавирус начали еще в одной лаборатории Фото: yanao.ru

Результаты анализа выдают в тот же день

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На Ямале тесты на коронавирус начали делать еще в одной лаборатории. Она организована на базе Салехардской больницы Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России (бывшая больница Водников).

Как сообщает оперштаб ЯНАО, каждый день около 60 человек проверяются здесь на наличие антител в крови, чтобы убедиться в отсутствии COVID-19.

Наличие антител IgM говорит о присутствии острой инфекции, а положительный результат на антитела IgG подтверждает, что человек уже переболел и началось формирование иммунитета к вирусу.

Результаты анализа выдают в тот же день. Стоимость теста на антитела составляет 830 рублей, исследование крови на два иммуноглобулина обойдется в полторы тысячи рублей.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 185 691 исследование на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 807 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU