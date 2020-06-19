2020-06-19T10:02:48+03:00
Общество

На Ямале ветераны могут бесплатно ездить по региону

Также бесплатно может проехать и один сопровождающий
Анна Полякова
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На Ямале ветераны могут бесплатно ездить по региону Фото: yanao.ruНа Ямале ветераны могут бесплатно ездить по региону Фото: yanao.ru
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Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно совершать поездки по межмуниципальным маршрутам с 19 по 28 июня включительно. Такая возможность защитникам Родины предоставлена в связи с переносом празднования Дня Победы.

Также бесплатно может проехать и один пассажир, сопровождающий ветерана. Для оформления билета нужно иметь при себе документы, подтверждающие право льготного проезда.

Ветераны могут воспользоваться услугами авиакомпаний, совершать перелеты как самолетами, так и вертолетами и на действующих пассажирских маршрутах водного транспорта, но только в пределах округа.

- Хочется еще раз поздравить и поблагодарить ветеранов войны за их подвиг. Благодаря вашей самоотверженности на протяжении 75 лет мы живем под мирным небом, благоустраиваем наши города, воспитываем детей, - отметила первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун.

С 2012 года, согласно решению Правительства ЯНАО, ветераны могут на постоянной основе пользоваться бесплатными услугами автомобильного транспорта общего пользования на регулярных маршрутах в городском и пригородном сообщении на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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