Пуровский «Луч Надежды» примет ребят из новоуренгойского «Садко»

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:03:53+03:00

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В центр социальной помощи семье и детям «Луч надежды» Пуровского района временно переедут 10 воспитанников новоуренгойского социального центра «Садко», которые находятся там в стационарном отделении. Как ранее сообщалось, на базе «Садко» в Новом Уренгое будет развернут инфекционный госпиталь для больных коронавирусом.

В «Луче надежды» сейчас находится всего один ребенок, в то время как в центре можно разместить 30 детей. Центр представляет собой двухэтажное капитальное здание в поселке Пуровск, в котором созданы все условия, как и в «Садко», сообщили в администрации Пуровского района.

Детям будут предоставляться все услуги, предусмотренные их индивидуальными программами. Есть комфортные спальные комнаты,комнаты для занятий и проведения мероприятий, столовая.

В штате организации – воспитатели, психолог, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, медицинские работники, социальные работники, инструктор по труду и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU