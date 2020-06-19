2020-06-19T10:03:53+03:00
Общество

Пуровский «Луч Надежды» примет ребят из новоуренгойского «Садко»

Условия для детей будут созданы аналогичные
Анна Полякова
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Пуровский «Луч Надежды» примет ребят из новоуренгойского «Садко» Фото: Администрация Пуровского районаПуровский «Луч Надежды» примет ребят из новоуренгойского «Садко» Фото: Администрация Пуровского района
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В центр социальной помощи семье и детям «Луч надежды» Пуровского района временно переедут 10 воспитанников новоуренгойского социального центра «Садко», которые находятся там в стационарном отделении. Как ранее сообщалось, на базе «Садко» в Новом Уренгое будет развернут инфекционный госпиталь для больных коронавирусом.

В «Луче надежды» сейчас находится всего один ребенок, в то время как в центре можно разместить 30 детей. Центр представляет собой двухэтажное капитальное здание в поселке Пуровск, в котором созданы все условия, как и в «Садко», сообщили в администрации Пуровского района.

Детям будут предоставляться все услуги, предусмотренные их индивидуальными программами. Есть комфортные спальные комнаты,комнаты для занятий и проведения мероприятий, столовая.

В штате организации – воспитатели, психолог, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, медицинские работники, социальные работники, инструктор по труду и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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