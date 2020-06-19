2020-06-19T08:54:09+03:00
Происшествия

Надымчанин, напавший на полицейского, отделался условным сроком

Инцидент произошел 9 февраля в общежитии
Анна Полякова
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Надымчанин, напавший на полицейского, отделался условным срокомНадымчанин, напавший на полицейского, отделался условным срокомФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Надымского района осудили за применение насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел 9 февраля в общежитии. Полицию вызвала женщина, сообщив, что в секции общежития находится нетрезвый посторонний мужчина.

Дебоширом оказался безработный, ранее судимый местный житель 1978 года рождения. Он вел себя дерзко и вызывающе, выражался грубой нецензурной бранью. Он отказался проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пьяный гость пытался повалить полицейского на пол, схватив за шею и форменную одежду сзади. Правоохранитель получил кровоподтеки.

Суд признал 42-летнего надымчанина признан в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, с испытательным сроком один год, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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