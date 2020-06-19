2020-06-19T08:40:45+03:00
Общество

В Ханымее благоустраивают общественные территории

Деревья, высаженные руками ханымейцев, не тронут
Анна Полякова
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В Ханымее благоустраивают общественные территории Фото: Администрация Пуровского районаВ Ханымее благоустраивают общественные территории Фото: Администрация Пуровского района
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В Ханымее Пуровского района ЯНАО начали благоустраивать сквер в квартале Комсомольском. Сейчас здесь демонтируют старые заборы, скамейки и урны. После подготовки территории подрядчик приступит к строительству тротуара со стороны детсада «Улыбка»

Как рассказали в районной администрации, в сквере установят новые скамьи, урны, по всему периметру сквера будет новое ограждение. На всей территории сквера разобьют газоны методом гидропосева. Деревья, высаженные руками ханымейцев, в процессе ремонтных работ не тронут, пообещали в администрации Ханымея.

Отметим, что облагородят этим летом станет и территорию памятника Первопроходцам. Здесь заменят брусчатку, установят новые светильники, скамьи и урны. Работы на двух объектах проводят в рамках программы «Комфортная городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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