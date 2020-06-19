2020-06-19T08:06:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Вахтовиков на обсервацию в ЯНАО разместили без разрешения Роспотребнадзора

У 21 сотрудника организации была выявлена коронавирусная инфекция
Анна Полякова
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Вахтовиков на обсервацию в ЯНАО разместили без разрешения Роспотребнадзора Фото:yanao.ruВахтовиков на обсервацию в ЯНАО разместили без разрешения Роспотребнадзора Фото:yanao.ru
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В Пуровском районе ЯНАО нарушили санитарные правила при размещении вахтовиков на обсервацию. Как пояснила главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко, Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО выявлены нарушения действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

71 вахтового рабочего поселили в хостеле, несоответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Собственник предоставил помещения вопреки отказу Территориального отдела Роспотребнадзора по Пуровскому и Красноселькупскому районам в их размещении.

Работодатель, привлекший вахтовиков в район, разместил их на обсервацию без уведомления о данных действиях надзорного органа. В результате у 21 сотрудника организации была выявлена коронавирусная инфекция. 18 июня материалы о нарушениях были переданы в отдел МВД России по Пуровскому району, рассказали в оперштабе ЯНАО.

- Данные действия нарушают требование постановления губернатора ЯНАО о дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории округа от 15 апреля 2020 года, - отметила Нечепуренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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