Пять ямальских фермеров получат гранты «Агростартап»

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:50:28+03:00

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Ямальские фермеры могут подать заявки на грант «Агростартап» до 30 июня. Затем комиссия приступит к рассмотрению конкурсных проектов.

От будущих фермеров уже поступило 10 заявок из Ямальского, Тазовского, Приуральского и Шурышкарского районов, а также из Салехарда. Представленные проекты касаются развития оленеводства, растениеводства (вертикальные фермы для выращивания зелени), рыбоводства и молочного животноводства.

Напомним, в этом году на создание и развитие фермерских хозяйств на Ямале планируется предоставить пять грантов «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Только планирующие создание своего дела могут рассчитывать на 3 млн рублей. Участники, находящиеся в составе сельскохозяйственных кооперативов, могут претендовать на сумму до 6 млн рублей. Гранты предоставляются на условиях софинансирования. Участники должны иметь не менее 10% собственных средств от суммы проекта, а 90% предоставит государство.

Представленные на конкурс проекты будут оцениваться по ряду критериев. Среди них – количество созданных рабочих мест, объемы производства продукции, сумма собственных средств, приоритетность направления. Победители будут объявлены до 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU