Три пассажира пострадали в ДТП Лабытнанги

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:39:30+03:00

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Три человека получили травмы в ДТП в Лабытнанги. Авария произошла 18 июня около 00 часов 20 минут на улице Гагарина. Автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель не справился с управлением и допустил наезд на столб. В результате ДТП травмы получили три пассажира.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых три человека травмированы. С начала 2020 года в 2325 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 211 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU