2020-06-19T05:20:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 июня: пасмурный день без осадков

Температура воздуха +7... +8 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 19 июня: пасмурный день без осадков Фото: pixabay.comПогода на Ямале 19 июня: пасмурный день без осадков Фото: pixabay.com
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В пятницу, 19 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, но день пройдет без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске + 7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 6 м/с.

В Новом Уренгое +7 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 6 м/с.

В Надыме +7 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром, ветер северный 4 м/с.

В Губкинском +7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале +7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 6 м/с.

В Муравленко +7 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер северный 5 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, ближе к ночи начнется небольшой дождь, ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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