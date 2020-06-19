Погода на Ямале 19 июня: пасмурный день без осадков
В пятницу, 19 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, но день пройдет без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.
В Ноябрьске + 7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 6 м/с.
В Новом Уренгое +7 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 6 м/с.
В Надыме +7 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром, ветер северный 4 м/с.
В Губкинском +7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 6 м/с.
В Тарко-Сале +7 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 6 м/с.
В Муравленко +7 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер северный 5 м/с.
В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, ближе к ночи начнется небольшой дождь, ветер юго-западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU