18 Июнь 2020 2020-06-18T16:35:20+03:00

В Надыме судят женщину за распространения сведений о частной жизни Фото: pixabay.com

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В Надыме ждет суда местная жительница, обвиняемая в незаконном распространении сведений о частной жизни, составляющих его личную тайну.

В ноябре 2019 года горожанка обнаружила в мессенджере в одной из групп фотографии, содержащие постановление и.о. главного государственного санитарного врача по ЯНАО в Надымском районе. При этом в сообщении имелись персональные данные жительницы города, а также сведения о ее медицинском диагнозе.

Надымчаная разместила найденные данные на странице соцсети. Тем самым она предоставила сведения личного характера неограниченному кругу лиц. Пользователи интернет могли просматривать и копировать указанные фотографии.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU