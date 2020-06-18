В Надыме судят женщину за распространения сведений о частной жизни
В Надыме ждет суда местная жительница, обвиняемая в незаконном распространении сведений о частной жизни, составляющих его личную тайну.
В ноябре 2019 года горожанка обнаружила в мессенджере в одной из групп фотографии, содержащие постановление и.о. главного государственного санитарного врача по ЯНАО в Надымском районе. При этом в сообщении имелись персональные данные жительницы города, а также сведения о ее медицинском диагнозе.
Надымчаная разместила найденные данные на странице соцсети. Тем самым она предоставила сведения личного характера неограниченному кругу лиц. Пользователи интернет могли просматривать и копировать указанные фотографии.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU