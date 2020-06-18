Артюхов призвал не сбавлять темпы по борьбе с коррупцией

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:26:05+03:00

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Ямала попал в число регионов с наименьшим уровнем коррупции в стране. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, цитируя данные Генпрократуры на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В нём приняли участие члены правительства округа, представители прокуратуры, Следственного комитета, полиции, Счётной палаты.

Дмитрий Артюхов призвал не сбавлять темпы борьбы с коррупцией и принять дополнительные меры. Это касается как профилактической работы, так и выявления нарушений. В ближайшее время в прокуратуру будет направлена информация о злоупотреблениях в дорожном комплексе, которые обнаружила Счётная палата, проводя проверку по поручению губернатора .

Также на заседании были озвучены результаты проверки в отношении главы посёлка Лонгьюган, в действиях которого выявлены нарушения при распределении подрядов на выполнение работ в муниципалитете. Губернатор поручил решить вопрос о досрочном прекращении полномочий главы посёлка в связи с утратой доверия.

- Если глава не понимает, что он не соответствует своей должности, то мы ему в этом поможем, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, 76% ямальцев не сталкиваются с коррупцией в своих городах и посёлках. 92% предпринимателей заявили о полном отсутствии практик взимания прямых и скрытых неформальных платежей. Растёт количество людей, которые полностью осуждают и не приемлют коррупционное поведение (48% в 2018 году, 51% в 2019 году).

При этом заметен большой разрыв между оценками ситуации ямальцами и россиянами в целом. Лишь 10% жителей ЯНАО отмечают коррупцию в качестве социальной проблемы. Одновременно для россиян в целом эта проблема является более значимой – её назвали 26%.

ИСТОЧНИК KP.RU