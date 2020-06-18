2020-06-18T16:12:25+03:00
Происшествия

На Ямале арестовали новосибирца за порно-сообщения девочке

Длительное время педофил скрывался от правоохранителей
Анна Полякова
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На Ямале арестовали новосибирца за порно-сообщения девочке Фото: pixabay.comНа Ямале арестовали новосибирца за порно-сообщения девочке Фото: pixabay.com
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В Надыме заключили под стражу жителя Новосибирской области, развращавшего девочку. Он обвиняется по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».

В феврале 2019 года 45-летний педофил по интернету связался с девочкой. Во время переписки с малолетней надымчанкой он отправлял ей фотографии порнографического содержания, побуждал ребенка к действиям сексуального характера.

После совершения преступления он съехал с квартиры в Новосибирске и длительное время скрывался от органов предварительного следствия. В связи с этим был объявлен в розыск.

Его задержали в одном из городов Новосибирской области и доставили в Надым, заключив под стражу. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием отрабатывается причастность обвиняемого к совершению иных преступлений данной категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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