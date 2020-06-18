2020-06-18T15:35:03+03:00
Общество

Победителями регионального проекта «ЮнАрктика» стали пуровчане

Награждение победителей запланировано провести в Москве
Анна Полякова
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Победителями регионального проекта «ЮнАрктика» стали пуровчане Фото: puradm.ruПобедителями регионального проекта «ЮнАрктика» стали пуровчане Фото: puradm.ru
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На Ямале подвели итоги регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». В этом году победу одержала класс-команда «Пламя» третьей школы Пурпе Пуровского района. Награждение победителей запланировано провести в Москве.

Конкурс между восьмыми классами ямальских школ проходил с ноября года по май. За звание лучших боролись 4328 ребят, которые представляли 212 класс-команд из всех муниципалитетов. Самыми активными оказались ребята из Пуровского района, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда – в каждом из этих муниципалитетов число участников проекта превысило 500 человек. Пуровский район представил на конкурс 29 класс-команд.

В рамках проекта провели шесть испытаний на муниципальном и региональном уровнях, среди которых конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР. Участники инсценировали патриотические песни. Однако один этап - участие школьников в зимнем фестивале ВФСК «ГТО» - отменили в связи с режимом повышенной готовности на Ямале, введенном в середине марта.

Тринадцать команд из девяти муниципалитетов, набравших наибольшее количество баллов, осенью отправятся в призовую поездку по городам-героям России. Эти команды во всех конкурсах показали себя лидерами в большинстве конкурсных испытаний, активно участвовали во всех этапах, включая дополнительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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