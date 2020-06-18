Салехардцы могут поучаствовать в экоакции по раздельному сбору отходов
Жители Салехарда могут принять участие в экоакции по раздельному сбору отходов. Сдать на переработку можно будет макулатуру, пэт-пластик и оргтехнику, сообщает администрация города.
До 21 июня все использованные собранные упаковки нужно промыть, почистить, высушить и сфотографировать. После этого принести в пункт сбора в нужное время отходы: только макулатуру, пэт-пластик и оргтехнику. Остальное утилизируйте привычным способом.
В рамках акции предлагется сделать фото с волонтёром и сдаваемыми отходами в пункте сбора. Отправить сообщение с фотоотчетом нужно в группу «Арктического центра добровольчества» или в директ инстаграма instagram.com/dobro_yamal.
- После этого нужно обязательно похвалить себя и ждать подарок. А это красочная экоэнциклопедия для семейного чтения «Ася и пластиковый мир» от экоблогера и художника-иллюстратора Аси Мицкевич, - пояснили организаторы акции «Экоактив Ямала».
ИСТОЧНИК KP.RU