2020-06-18T15:17:03+03:00
Общество

Салехардцы могут поучаствовать в экоакции по раздельному сбору отходов

Сдать на переработку можно будет макулатуру, пэт-пластик и оргтехнику
Анна Полякова
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Салехардцы могут поучаствовать в экоакции по раздельному сбору отходов Фото: instagram.com/dobro_yamalСалехардцы могут поучаствовать в экоакции по раздельному сбору отходов Фото: instagram.com/dobro_yamal
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Жители Салехарда могут принять участие в экоакции по раздельному сбору отходов. Сдать на переработку можно будет макулатуру, пэт-пластик и оргтехнику, сообщает администрация города.

До 21 июня все использованные собранные упаковки нужно промыть, почистить, высушить и сфотографировать. После этого принести в пункт сбора в нужное время отходы: только макулатуру, пэт-пластик и оргтехнику. Остальное утилизируйте привычным способом.

В рамках акции предлагется сделать фото с волонтёром и сдаваемыми отходами в пункте сбора. Отправить сообщение с фотоотчетом нужно в группу «Арктического центра добровольчества» или в директ инстаграма instagram.com/dobro_yamal.

- После этого нужно обязательно похвалить себя и ждать подарок. А это красочная экоэнциклопедия для семейного чтения «Ася и пластиковый мир» от экоблогера и художника-иллюстратора Аси Мицкевич, - пояснили организаторы акции «Экоактив Ямала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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