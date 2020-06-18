2020-06-18T14:58:01+03:00
Происшествия

Житель Губкинского, нашедший в лесу наркотики, признал свою вину

Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет
Анна Полякова
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Житель Губкинского, нашедший в лесу наркотики, признал свою вину Фото: yanao.ruЖитель Губкинского, нашедший в лесу наркотики, признал свою вину Фото: yanao.ru
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В Губкинском полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотиков. Вечером 23 апреля 2020 года возле жилого дома они остановили автомобиль, за рулем которого был мужчина 1998 года рождения. Его задержали в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

При личном досмотре у ямальца во внутреннем кармане куртки нашли фольгированные свертки. Еще три таких же упаковки обнаружили в автомобиле, на котором он ехал по городу.

Эксперты подтвердили, что изъятое - наркотические средства синтетического и растительного происхождения общей массой 6,15 грамм. В отделении полиции задержанный рассказал, что нашел запрещенное вещество в лесопарковой зоне и хранил для личного потребления.

Уголовное дело на 22-летнего местного жителя завели по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере». Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Подозреваемый свою вину признает, с него взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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