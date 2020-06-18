Размещение больных COVID-19 в Новом Уренгое вызвали споры в соцсети

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:47:29+03:00

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Новоуренгойцев шокировала реакция горожанина на размещение больных COVID-19 в здании Центра «Садко». Воспитатель Руслан Попов в соцсети выступил против организации госпиталя в этом учреждении, заявив, что не понимает, почему именно дети и люди, которые работают в нем, должны страдать.

Один из воспитателей Центра «Садко», пожелавший остаться анонимом, признался, что и в самом коллективе произошел раскол. Одни считают, что детей нужно обезопасить и уступить место больным. Другие не хотят двигаться с насиженного места.

В соцсети большинство местных жителей осудили высказывание земляка, вспоминая, как близкие боролось с этой болезнью, считая, что стенания и переживания из-за мелких неудобств не уместны, когда нужна реальная помощь.

- Не будьте бесчеловечным и бездушным, какой пример вы показываете детям, которых воспитываете? Может, хватит бояться за свою шкуру, - пишет жительница Нового Уренгоя Настя Иванова.

Горожане не понаслышке знают о нагрузке на систему здравоохранения в Новом Уренгое. Поэтому разделяют решение властей о размещении в «Садко» госпиталя, сообщает Муксун.fm.

- Автор даже не знает, что инфекция живет 48 часов, а уж после проведенной дезинфекции здание потом никак не будет угрожать здоровью детишек. Я понимаю всю обеспокоенность автора, но не могу его поддержать, т.к. угрозы для здоровья детей никакой нет, — отмечает горожанка Гульнара Данилова.

Именно в Новом Уренгое самое большое количество заболевших коронавирусом. За весь период пандемии в городе подтверждено 1098 случаев коронавируса, за минувший день - 83, выздоровели.

Как отметила руководитель Оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, система здравоохранения города работает в усиленном режиме, большая нагрузка идет на медиков. За последнюю неделю на базе городской больницы создали еще 100 дополнительных специализированных коек.

- Все мощности больницы уже выведены на максимум для борьбы с коронавирусом. Сейчас ведется работа по подбору подходящих помещений в городе, которые бы отвечали всем требованиям эпидемиологов и могли временно послужить для разворачивания резервных коек и лечения больных, - пояснила она.

ИСТОЧНИК KP.RU