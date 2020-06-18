В Лабытнанги юные дипломаты получили сертификаты

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:26:27+03:00

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Первые восемь выпускников лабытнангского «Клуба юных дипломатов» получили сертификаты об окончании теоретического и практического курса.

Приветствуя ребят, глава города Марина Трескова отметила, что дипломаты – своего рода хранители мира во всём мире быть дипломатом почётно и ответственно. Мудрость, выдержка, обширные знания и принципиальность дипломатов – основа мирного сосуществования самых разных государств. Недаром символом «Клуба юных дипломатов» стал белый голубь.

- Убеждена: вскоре наш город сможет гордиться вами, а вы сможете применить свои блестящие знания и яркие способности во взрослой жизни. Может быть, даже полноправно выступая от лица нашей великой России, надёжно защищая её суверенитет с позиции профессиональных дипломатов. Входите в этот мир уверенно и смело. В добрый путь, - подчеркнула градоначальница.

«Клуб юных дипломатов» был создан на базе Гимназии города Лабытнанги в 2018 году. За это время ребята не только пополнили багаж знаний в самых разных областях: от геополитики и риторики до иностранного языка.

При поддержке курирующего клуб департамента внешних связей ЯНАО юные дипломаты на практике познакомились со сферой международных отношений, участвуя в деловых играх, встречах и визитах в профильные учреждения. Ребята получили неоценимый опыт общения с представителями Совета молодых дипломатов МИД России, с чрезвычайными и полномочными послами РФ, приняли участие во Всероссийских дипломатических играх, побывали на Молодежном экологическом форуме в Финляндии и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU