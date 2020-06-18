Глава Ноябрьска посетил главные стройплощадки

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:58:54+03:00

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В Ноябрьске продолжается строительство домов для переселения из ветхого жилья. Готовятся к сдаче в эксплуатацию три дома в микрорайоне «А». В двух домах по улице Дружбы ведется прокладка внутренних инженерных сетей и монтаж кровли. Продолжается строительство социальных объектов.

Мэр Алексей Романов посетил строительные площадки города и встретился с подрядчиками. В микрорайонах «П-6» и «В» в рамках ГЧП возводятся два детских сада на 240 мест каждый.

Мэр побывал на стройплощадке в «8» микрорайоне, здесь строится дошкольное учреждение на 190 мест. Для жителей района - это долгожданное событие. Работы проводятся благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

- Также обсудил с коллегами и подрядчиками детали обустройства детских игровых и спортивных зон возле домов, парковок для автомобилей, - рассказал на своей странице в Инстаграм Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU