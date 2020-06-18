18 Июнь 2020 2020-06-18T11:36:30+03:00

В Пельвоже проходит досрочное голосование за поправки в Конституцию РФ Фото: salekhard.org

Для жителей созданы все условия, чтобы процедура прошла безопасно для здоровья

Изменить размер текста: A A

Досрочное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ сегодня, 18 июня, проходит в Пельвоже, который относится к Салехарду и входит в число труднодоступных и отдалённых территорий.

В посёлок члены избирательной комиссии направились водным транспортом из окружной столицы, сообщает администрация ямальской столицы.

Отметим, что для безопасности всех участников избирательного процесса предприняты все необходимые меры безопасности. Члены избиркома обеспечены индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки, специальные халаты и защитные экраны для лица).

Для жителей Пельвожа, голосующих по поправкам в основной закон государства, также созданы все условия, чтобы процедура прошла безопасно для здоровья. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты, бюллетени будут передавать бесконтактно.

ИСТОЧНИК KP.RU