Эксперты выяснили теле-предпочтения жителей Ноябрьска
Эксперты исследовательской компании Mediascope составили список наиболее популярных каналов в Ноябрьске. Опрос проходил весной 2020 года. В нем приняли участие почти 400 человек старше 18 лет.
Изучив телевизионные предпочтения местных жителей, специалисты выяснили лидеров среди федеральных и местных каналов.
В результате первое место занял «Первый канал». Он лидирует в рейтинге с показателем в 11%.
Среди местных каналов наибольшая доля у «Ноябрьск 24», его охотнее выбирают 2,5% опрошенных.
Кстати, интерес ямальцев на «Ноябрьск 24» вырос на 145%. Помимо этого, канал стал лидером по цитируемости в округе, сообщает Муксун.fm.
ИСТОЧНИК KP.RU