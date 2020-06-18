Эксперты выяснили теле-предпочтения жителей Ноябрьска

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:20:09+03:00

Назван канал-лидер по цитируемости на Ямале

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Эксперты исследовательской компании Mediascope составили список наиболее популярных каналов в Ноябрьске. Опрос проходил весной 2020 года. В нем приняли участие почти 400 человек старше 18 лет.

Изучив телевизионные предпочтения местных жителей, специалисты выяснили лидеров среди федеральных и местных каналов.

В результате первое место занял «Первый канал». Он лидирует в рейтинге с показателем в 11%.

Среди местных каналов наибольшая доля у «Ноябрьск 24», его охотнее выбирают 2,5% опрошенных.

Кстати, интерес ямальцев на «Ноябрьск 24» вырос на 145%. Помимо этого, канал стал лидером по цитируемости в округе, сообщает Муксун.fm.

ИСТОЧНИК KP.RU