2020-06-18T11:20:09+03:00
Общество

Эксперты выяснили теле-предпочтения жителей Ноябрьска

Назван канал-лидер по цитируемости на Ямале
Анна Полякова
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Эксперты выяснили теле-предпочтения жителей Ноябрьска Фото: pixabay.comЭксперты выяснили теле-предпочтения жителей Ноябрьска Фото: pixabay.com
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Эксперты исследовательской компании Mediascope составили список наиболее популярных каналов в Ноябрьске. Опрос проходил весной 2020 года. В нем приняли участие почти 400 человек старше 18 лет.

Изучив телевизионные предпочтения местных жителей, специалисты выяснили лидеров среди федеральных и местных каналов.

В результате первое место занял «Первый канал». Он лидирует в рейтинге с показателем в 11%.

Среди местных каналов наибольшая доля у «Ноябрьск 24», его охотнее выбирают 2,5% опрошенных.

Кстати, интерес ямальцев на «Ноябрьск 24» вырос на 145%. Помимо этого, канал стал лидером по цитируемости в округе, сообщает Муксун.fm.

ИСТОЧНИК KP.RU

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