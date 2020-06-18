Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией в Лабытнанги из-за памперсов

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:07:30+03:00

Засор устранен оперативно, а двор УК от хлама не убирает

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Прокуратура Лабытнанги провела проверку после случившейся в городе коммунальной аварии из-за памперсов. Качество содержания общедомового имущества в многоквартирном доме № 1 по ул. Заполярная было поставлено под сомнение.

В результате выяснилось, что управляющая компания ООО «ЯмалСтройСервис» своевременно приступила к устранению засора системы водоотведения в многоквартирном доме.

Однако не все проблемы в этом дворе решаются так же оперативно. Придомовая территория дома захламлена бытовым и строительным мусором. Детский игровой комплекс, расположенный на придомовой территории, не соответствует требованием безопасности. Прокуратура отметила, что его не обеспечили противоударным покрытием, фундаменты игровых комплексов не прикрыты ударопоглощающим покрытием, имеют неровные, острые края. Кроме того, конструкции игрового комплекса имеют повреждения.

Прокурор внес руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU