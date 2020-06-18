В аэропорту Ноябрьска открылась выставка к 75-летию Победы
В здании аэропорта Ноябрьска открыли выставку в честь 75-летия Победы. В период пандемии, когда посещение общественных мест ограничено, Музейно-ресурсный центр вышел на новую площадку.
Как сообщили организаторы экспозиции, передвижную выставку «Музейное фотоателье «В одном строю» посвятили Великой Отечественной войне и памяти воинам, сражавшимся за Победу.
Теперь у пассажиров и встречающих появилась уникальная возможность примерить военную форму образца 1943 года и почувствовать себя «в одном строю» с людьми, отстоявшими Родину в годы страшной войны. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне инсталляции.
ИСТОЧНИК KP.RU