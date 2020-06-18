18 Июнь 2020 2020-06-18T10:12:25+03:00

В аэропорту Ноябрьска открылась выставка к 75-летию Победы Фото: vk.com Музей Ноябрьска

У пассажиров и встречающих появилась уникальная возможность примерить военную форму образца 1943 года

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В здании аэропорта Ноябрьска открыли выставку в честь 75-летия Победы. В период пандемии, когда посещение общественных мест ограничено, Музейно-ресурсный центр вышел на новую площадку.

Как сообщили организаторы экспозиции, передвижную выставку «Музейное фотоателье «В одном строю» посвятили Великой Отечественной войне и памяти воинам, сражавшимся за Победу.

Теперь у пассажиров и встречающих появилась уникальная возможность примерить военную форму образца 1943 года и почувствовать себя «в одном строю» с людьми, отстоявшими Родину в годы страшной войны. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне инсталляции.

ИСТОЧНИК KP.RU