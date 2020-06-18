Жительница Ямала притворилась мертвой, чтобы спастись от ревнивца

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:01:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале дали срок 24-летнему парню за покушение на убийство. От рук ревнивого воздыхателя едва не погибла девушка. После того, как пара рассталась, молодой человек решил расправиться с бывшей возлюбленной.

Кровавая драма разыгралась в декабре 2019 года в Ямальском районе. Молодой человек выследил ее, когда она с подругой возвращалась домой. С собой он прихватил нож. Около жилого дома парень напал на девушку со спины и стал наносить ей удары ножом в грудь. Пытаясь защититься от удара в сердце, девушка прикрывалась руками и пакетом с продуктами, а затем упала на землю и притворилась мертвой.

Несмотря на это, ревнивец продолжил наносить ей удары ножом по телу. В очередной раз, когда он замахнулся ножом, подруга потерпевшей схватила его за руку, ей удалось отнять оружие. Это и спасло девушку.

Тем не менее, она получила многочисленные ранения грудной клетки, в том числе повреждение правого легкого и перикарда. Она выжила лишь благодаря вмешательству подруги и своевременно оказанной медицинской помощи.

Ямальцу суд назначил 7 лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU