2020-06-18T09:43:15+03:00
Общество

Ямальцам, желающим переехать в Тюмень в 2021 году, советуют поторопиться

Заявление о намерении выехать на юг области можно подать до 1 июля
Анна Полякова
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Ямальцам, желающим переехать в Тюмень в 2021 году, советуют поторопиться Фото: salekhard.orgЯмальцам, желающим переехать в Тюмень в 2021 году, советуют поторопиться Фото: salekhard.org
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Жителям Ямала, желающим стать участниками программы «Сотрудничества» в 2021 году, советуют поторопиться с заявлением.

Граждане, состоящие в окружном списке и желающие подать заявление о намерении выехать на юг Тюменской области в 2021 году, могут до 1 июля направить заполненный сканированный экземпляр заявления по электронной почте ParubetsYM@slh.yanao.ru.

Специалисты управления жилищной политики поясняют, что сделать это возможно, если в учётном деле имеется согласие гражданина на обработку его персональных данных.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, на получение соцвыплаты в этом году выразили согласие 65 салехардских семей. С каждой в индивидуальном порядке специалисты управления провели необходимую работу. Сейчас семьи занимаются подбором вариантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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