2020-06-18T09:31:26+03:00
Происшествия

Ноябрянин поверил мнимому сотруднику банка и лишился денег

Мошенница украла 70 тысяч рублей
Анна Полякова
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Ноябрянин поверил мнимому сотруднику банка и лишился денегНоябрянин поверил мнимому сотруднику банка и лишился денегФото: Ольга Крыльцова
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Житель Ноябрьска лишился 70 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банка. Северянин 15 июня с заявлением обратился в полицию.

Он рассказал, что за три дня до этого ему позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Она сообщила о несанкционированной попытке снятия денежных средств с его банковского счета. Звонившая убедила, что необходимо назвать конфиденциальные данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений, чтобы сохранить денежные средства и произвести отмену данной операции. Мужчина послушно выполнил все указания лжесотрудника банка, после этого с его банковских карт и ушли 70 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам города о том, что работники банковских учреждений в ходе телефонных разговоров не запрашивают конфиденциальные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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