Аэропорт Нового Уренгоя открыл новые направления

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:33:23+03:00

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Из аэропорта Новый Уренгой открываются новые регулярные рейсы в Казань, Оренбург, Уфу и Махачкалу. Выполнять их будет авиакомпания «ИрАэро».

Прямые полеты в Казань, Оренбург и Уфу начнутся уже в июне. Рейсы в Махачкалу будут выполняться с 4 июля с транзитной посадкой на 1 час в Самаре, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью сто человек.

Каждый самолёт перед вылетом дезинфицируют, всех пассажиров перевозчик обеспечивает средствами защиты, им выдают маски и перчатки, рекомендации Роспотребнадзора и Росавиации авиакомпания выполняет в полном объёме.

Продажа билетов на регулярные рейсы авиакомпании открыта на весь летний сезон. Приобрести авиабилеты можно на сайте перевозчика iraero.ru, а также в авиакассах городов.

ИСТОЧНИК KP.RU