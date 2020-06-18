Глава Муравленко выиграл «шарф настоящего северянина»
Глава Муравленко Александр Подорога стал участником интерактива паблика «Северяне» в социальной сети «ВКонтакте». В конкурсе подписчикам было предложено подсчитать на картинке количество защитных масок с одним «ушком», а ответ написать в комментариях. Организаторы были удивлены и одновременно рады такому конкурсанту.
«И мы даже не могли предположить, что нашим скромным конкурсом заинтересуется глава Муравленко, а, тем более, что рандомайзер его выберет победителем, - написал администратор группы в соцсети, - Александр Подорога, нам очень приятно, что Вы оценили интерактив. Обещанные стикеры подарим, а еще хотим передать вам шарф настоящего северянина».
Мэру и еще двум победителям обещанные призы передадут в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU