2020-06-18T08:06:56+03:00
Общество

Глава Муравленко выиграл «шарф настоящего северянина»

Организаторы конкурса были удивлены и рады такому участнику
Анна Полякова
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Глава Муравленко выиграл «шарф настоящего северянина» Фото: "ВК" Александра ПодорогиГлава Муравленко выиграл «шарф настоящего северянина» Фото: "ВК" Александра Подороги
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Глава Муравленко Александр Подорога стал участником интерактива паблика «Северяне» в социальной сети «ВКонтакте». В конкурсе подписчикам было предложено подсчитать на картинке количество защитных масок с одним «ушком», а ответ написать в комментариях. Организаторы были удивлены и одновременно рады такому конкурсанту.

«И мы даже не могли предположить, что нашим скромным конкурсом заинтересуется глава Муравленко, а, тем более, что рандомайзер его выберет победителем, - написал администратор группы в соцсети, - Александр Подорога, нам очень приятно, что Вы оценили интерактив. Обещанные стикеры подарим, а еще хотим передать вам шарф настоящего северянина».

Мэру и еще двум победителям обещанные призы передадут в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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