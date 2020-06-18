2020-06-18T07:50:53+03:00
Общество

Беспилотники на Ямале ищут пожары и тренируют спасателей

Дроны значительно экономят поисковое время
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Беспилотники на Ямале ищут пожары и тренируют спасателей Фото: 89.mchs.gov.ruБеспилотники на Ямале ищут пожары и тренируют спасателей Фото: 89.mchs.gov.ru
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Очаги природных пожаров на Ямале помогают найти дроны. В Главном управлении МЧС по ЯНАО группа применения беспилотных авиационных систем действует с 2016 года, ее штат пока 4 человека. Специалистам необходимо постоянно не только поддерживать, но и совершенствовать свои навыки.

- Беспилотная авиация действительно способна на многое. В нашей отрасли, в спасательной, дроны, конечно, не заменят человека, но значительно сэкономят поисковое время, - отмечает инженер группы робото-технических средств и беспилотных летательных аппаратов СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО Вячеслав Бакалярик.

Например, в Ноябрьске и его окрестностях специалисты МЧС при помощи механических «соколов» могут мониторить пожароопасную обстановку, вести поисковые работы на акваториях муниципалитета и многое другое.

Полученные с дронов данные позволяют специалистам быстро определить координаты очага возгорания, а лесопожарным формированиям в короткие сроки ликвидировать его.

Кроме того, с помощью дронов спасатели проводят полеты по плану подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов. В рамках тренировки обследуют частный сектор и выявляют нарушения правил пожарной безопасности, в том числе разведение костров, рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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