Беспилотники на Ямале ищут пожары и тренируют спасателей
Очаги природных пожаров на Ямале помогают найти дроны. В Главном управлении МЧС по ЯНАО группа применения беспилотных авиационных систем действует с 2016 года, ее штат пока 4 человека. Специалистам необходимо постоянно не только поддерживать, но и совершенствовать свои навыки.
- Беспилотная авиация действительно способна на многое. В нашей отрасли, в спасательной, дроны, конечно, не заменят человека, но значительно сэкономят поисковое время, - отмечает инженер группы робото-технических средств и беспилотных летательных аппаратов СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО Вячеслав Бакалярик.
Например, в Ноябрьске и его окрестностях специалисты МЧС при помощи механических «соколов» могут мониторить пожароопасную обстановку, вести поисковые работы на акваториях муниципалитета и многое другое.
Полученные с дронов данные позволяют специалистам быстро определить координаты очага возгорания, а лесопожарным формированиям в короткие сроки ликвидировать его.
Кроме того, с помощью дронов спасатели проводят полеты по плану подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов. В рамках тренировки обследуют частный сектор и выявляют нарушения правил пожарной безопасности, в том числе разведение костров, рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU