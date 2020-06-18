В Губкинском водитель на «Ладе» повредил дорожное ограждение

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:41:23+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 4 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств, люди не пострадали, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Такая авария, например, произошла вечером 17 июня в Губкинском на улице Магистральная. В 22:08 водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение. К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и один спецавтомобиль, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

С начала 2020 года на ямальских дорогах в 2314 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 208 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU