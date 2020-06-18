Погода на Ямале 18 июня: пасмурный, дождливый день
В четверг, 18 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северо-западный 7 м/с.
В Ноябрьске + 10 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 5 м/с.
В Новом Уренгое +8 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь – только утром, ветер северо-западный 7 м/с.
В Надыме +7 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 4 м/с.
В Губкинском +10 градусов, облачно, днем - дождь, ветер северный 5 м/с.
В Тарко-Сале +9 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 5 м/с.
В Муравленко +9 градусов, облачно и дождливо. Ветер северный 5 м/с.
В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU