2020-06-18T05:15:32+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 июня: пасмурный, дождливый день

Температура воздуха +7 ... +10 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 18 июня: пасмурный, дождливый деньПогода на Ямале 18 июня: пасмурный, дождливый деньФото: Ольга Крыльцова
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В четверг, 18 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 10 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое +8 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь – только утром, ветер северо-западный 7 м/с.

В Надыме +7 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 4 м/с.

В Губкинском +10 градусов, облачно, днем - дождь, ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале +9 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 5 м/с.

В Муравленко +9 градусов, облачно и дождливо. Ветер северный 5 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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