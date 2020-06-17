2020-06-17T17:31:59+03:00
Общество

Кол-центр в новоуренгойской больнице заработает в новую силу

На звонки одновременно смогут ответить 17 специалистов
Анна Полякова
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Кол-центр в новоуренгойской больнице заработает в новую силу Фото: из открытых источниковКол-центр в новоуренгойской больнице заработает в новую силу Фото: из открытых источников
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В новоуренгойской городской больнице кол-центр 18 июня заработает в новую силу. Как рассказали в администрации города, будет проще дозвониться до специалистов справочной службы и задать свой вопрос. В кол-центре дополнительно установлены телефонные аппараты, теперь на звонки одновременно смогут ответить 17 специалистов.

Усилить работу центра было необходимо из-за возросшего количества обращений новоуренгойцев. Эпидситуация в Новом Уренгое остается непростой. У жителей всё больше возникает вопросов, как получить помощь, связанную не только с заболеванием коронавирусной инфекцией, но и другими видами медпомощи.

Были созданы дополнительные рабочие места, предоставлены многоканальные телефоны, и выделены сотрудники из структур муниципалитета. Они прошли обучение и готовы отвечать на звонки горожан.

Как сообщает оперштаб ЯНАО, в Новом Уренгое за весь период пандемии диагноз коронавирус был подтвержден у 1015 человек, 27 из низ за последние сутки, выздоровели – 171.

Напомним, телефоны кол-центра работают круглосуточно: 93-96-00, 93-96-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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