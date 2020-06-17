В Салехарде общественники проверили ход дорожных работ

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:24:05+03:00

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В Салехарде в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют порядка пяти километров, общая протяженность запланированных ремонтов всей улично-дорожной сети - около 8 километров. К дорожным работам приступили месяцем ранее.

Ремонт автодороги от кольцевой развязки по ул. Объездная до улицы Богдана Кнунянца, общей протяженностью 1.3 километра, уже идет. На прошлой неделе начались работы на соседней улице – от кольцевой развязки до поворота на ул. Геологов.При устройстве дорожного покрытия на этих участках используется долговечная и морозоустойчивая щебеночно-мастичная смесь.

- Ремонт этих двух участков ведется поэтапно, чтобы не перекрывать движение сразу по двум улицам и не создавать неудобств для автомобилистов, - прокомментировал первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

Контролируют ход работ в рамках нацпроекта, как и в прошлом году, общественники. Они уже побывали на объектах.

- Работает современная техника, участки производства работ обозначены дорожными знаками, по итогу контрольного осмотра замечания не зафиксированы, - сообщил глава регионального исполкома ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий.

Напомним, в феврале старт большой дорожной стройке дал губернатор округа Дмитрий Артюхов, объявив 2020 на Ямале Годом дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтом охвачены 19 объектов общей протяженностью 65,9 км. Всего в этом году дорожники приступили к строительству и ремонту 400 км ямальских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU