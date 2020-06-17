В микрорайоне Губкинского появится сквер

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:52:29+03:00

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В девятом микрорайоне Губкинского инициативные горожане предлагают обустроить сквер. С идеей в рамках проекта «Уютный Ямал» выступила директор филиала Муравленковского колледжа Вера Шемякина. Первый заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Виктор Казарин встретился с ней, чтобы обсудить детали проекта.

В новом мини-парке будут не только места для прогулок, но и для занятий спортом. Фонтаны, клумбы, фотозоны, арт-объекты – все это может появиться в сквере, если идею поддержат горожане.

Вера Шемякина уже обсуждала идею с инициативной группой, проект был рассмотрен и на публичных слушаниях. После всех обсуждений проект идеи будет доступен для голосования на портале «Живём на Севере». Голосование за инициативы в рамках проекта «Уютный Ямал» пройдёт со 2 по 12 сентября. Всего подано 43 заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU