2020-06-17T15:41:25+03:00
Происшествия

Жителя Надыма осудили за оскорбление полицейского

Правоохранителям дебошира сдала бывшая жена
Анна Полякова
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Жителя Надыма осудили за оскорбление полицейскогоЖителя Надыма осудили за оскорбление полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
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Грубиян из Надыма получил наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Мужчину признали виновным в оскорблении представителя власти.

Инцидент произошел 9 января 2020 года. Тогда в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы, что ее пьяный бывший стучится в дверь квартиры. В подъезде жилого дома полицейские увидели нетрезвого 46-летнего мужчину. Он настойчиво стучал в дверь.

Полицейские предложили проехать для составления административного протокола по статье «Появление в общественном месте в состоянии опьянения». Однако мужчина перешел на мат, выражаясь нецензурной бранью в адрес полицейского, рассказали в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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