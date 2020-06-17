2020-06-17T15:25:27+03:00
Общество

Приют для животных Губкинского расширяют

На территории построят ветклинику и здание для содержания кошек
Анна Полякова
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Приют для животных Губкинского расширяют Фото: Администрация города ГубкинскогоПриют для животных Губкинского расширяют Фото: Администрация города Губкинского
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В приюте для животных Губкинского, который называется «Доброе сердце», начались большие перемены. Его решили расширить. Об этом глава города Андрей Гаранин написал в своём инстаграме после визита в приют.

Он встретился с руководителем общественной организации Олесей Ториковой. По словам представителей общественной организации, необходимо ещё 80 вольеров, в дополнение к 30, установленным в прошлом году.

- Приют для животных ежедневно спасает жизни братьев наших меньших. Но не всегда есть возможность помочь всем нуждающимся, поэтому приняли решение приют расширять, - считает мэр.

Он отметил, что фронт работы очень большой, но объект важен жителям и необходим городу. На территории построят ветклинику и здание для содержания кошек. Рядом с приютом сделают площадку для выгула собак. Здесь можно будет дрессировать не только животных приюта, но и питомцев горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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