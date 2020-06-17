На Ямале 600 сертификатов на маткапитал оформлены проактивно

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:19:16+03:00

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600 сертификатов на материнский капитал оформлены на Ямале проактивно, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по ЯНАО. С 15 апреля 2020 года органы ПФР приступили к оформлению документов в беззаявительном режиме, то есть без личного обращения с заявлением и документами в клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ.

Сведения о появлении ребенка, дающие право на маткапитал, поступают в ПФР из ЗАГСа. После появления ребенка сертификат будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению деньгами, не обращаясь за самим документом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Данные об оформлении сертификата направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Однако такие условия не распространяются на семьи, которые усыновили детей. Для них сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

ИСТОЧНИК KP.RU