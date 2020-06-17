17 Июнь 2020 2020-06-17T14:10:51+03:00

Главный музей Ямала открыл выставки на вокзале в Лабытнанги Фото: Сектор по связям с общественностью МВК имени И.С. Шемановского

В период пандемии МВК имени И. С. Шемановского выходит на новые площадки

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Главный музей Ямала в период пандемии, когда посещение общественных мест ограничено, выходит на новые площадки, где реализует свои выставочные проекты. Сотрудники МВК имени И. С. Шемановского решили привести выставки к зрителям именно сейчас - пока передвижные проекты особенно актуальны. Так 17 июня впервые и сразу две выставки МВК начали экспонироваться в здании железнодорожного вокзала Лабытнанги.

До 31 июля пассажиры и встречающие станут одновременно и зрителями выставок «Экспедиция В. Медового на велодрезинах» и «Вдоль по «Мертвой дороге»

Первая познакомит с историей строительства железной дороги «Чум-Салехард-Игарка» в 1947-1953 гг. Здесь представлены личные документы и вещи заключенных (строителей магистрали), предметы лагерного быта, инструменты, фрагменты железнодорожного полотна.

Вторая экспозиция проиллюстрирует путь исследовательской экспедиции по заброшенным объектам железной дороги, проведенной в 1989 году московскими велотуристами. На снимках лагеря и бараки, участки железной дороги, встречи с жителями поселков вблизи строительства ж/д. Часть материалов была передана в окружной краеведческий музей и будет представлена на выставке.

ИСТОЧНИК KP.RU