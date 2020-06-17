На Ямале началась летняя вакцинация северных оленей

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:57:43+03:00

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На Ямале стартовал летний этап вакцинации северных оленей против сибирской язвы. Прививочная кампания традиционно начинается после завершения отела животных. В период первого, весеннего этапа, который проходил с середины февраля по апрель, было вакцинировано 220 тысяч оленей, или 40% от запланированного числа. Всего в 2020 году планируется провакцинировать 550 тысяч оленей.

Запас вакцины в округе составляет более миллиона доз. Окружная служба ветеринарии для начала планирует задействовать 19 прививочных бригад, в последующем их количество будет увеличено. География сезонных обработок - Приуральский, Ямальский, Тазовский и Пуровский районы. Вакцинация оленей против сибирской язвы продлится в округе до конца сентября, прочие массовые обработки оленей – до середины октября.

Параллельно с вакцинацией будет проводиться бесплатное мечение оленей индивидуальными бирками. С этого года будут использоваться электронные устройства, что существенно упростит в последующем проведение учёта в оленеводстве. Всего в этом году планируется пробирковать около 110 тысяч северных оленей. Учет необходим для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для оперативного выявления их источников и путей распространения.

- Маркирование северных оленей индивидуальными средствами мечения – это обязанность владельцев животных, - пояснил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU