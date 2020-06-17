В Новом Уренгое за пьяное вождение судят 33-летнюю нарушительницу

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:36:01+03:00

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Административные штрафы на 33-летнюю нарушительницу не подействовали.

12 июня экипаж ДПС остановил автомобиль под управлением пьяной девушки. При этом леди отказалась проходить освидетельствование на состояние опьянения. Выяснилось, что июле 2019 года она уже привлекалась к административной ответственности за пьяное вождение и была привлечена к административной ответственности. Суд ее лишил права управления на 20 месяцев и оштрафовал на 30 000 рублей.

Теперь на нее завели уже уголовное дело, наказанием может стать лишение свободы сроком до 2-х лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Всего за 5 месяцев 2020 года в Новом Уренгое задержано 108 водителей в нетрезвом состоянии, 37 автолюбителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Задержано 18 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения повторно. Кроме того, за 5 месяцев 2020 года по вине водителей с признаками опьянения совершено 4 четыре ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU