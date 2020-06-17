В Надымском районе проводят месячник безопасности на водных объектах

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:02:39+03:00

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В Надымском районе родителям придется самим учить детей вести себя в нештатных ситуациях. В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией нет возможности проведения специальных занятий с юными ямальцами.

На территории района в июне 2020 года управление по делам ГО и ЧС организовало месячник безопасности на водных объектах. Рейды и патрулирование водных объектов проводятся с участием инспекторов Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, представителей районной администрации и других служб.

Среди населения и судовладельцев распространяют памятки о правилах безопасности поведения на водоёмах в летний период. На сегодняшний день дети являются наиболее незащищенными перед водной стихией.

При этом районное управление по делам ГО и ЧС напоминает родителям о необходимости самостоятельного обучения детей правилам безопасности на воде и их действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе приёмам оказания первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU