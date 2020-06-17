2020-06-17T11:39:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале скончались три человека с COVID-19

Все трое – мужчины в возрасте 41-57 лет
Анна Полякова
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На Ямале скончались три человека с COVID-19 Фото: pixabay.comНа Ямале скончались три человека с COVID-19 Фото: pixabay.com
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За минувшие сутки на Ямале умерли сразу три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как рассказала руководитель оперативного штаба Татьяна Бучкова, все трое погибших – мужчины в возрасте 41-57 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

В Новом Уренгое скончался мужчина в возрасте 41-го года. Заболел в начале июня. Был госпитализирован с диагнозом острая двусторонняя пневмония и дыхательной недостаточностью. У больного был ряд хронических заболеваний, что могло способствовать ухудшению состояния.

Второй заболевший – в возрасте 57 лет также был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Через несколько дней состояние ухудшилось, наблюдалась острая дыхательная недостаточность.

Третья жертва коронавируса – мужчина 44-х лет – скончался в Салехарде. За помощью обратился на седьмой день болезни. Поступил в стационар с внебольничной двусторонней пневмонией и осложнением, связанным с хроническим заболеванием.

За период пандемии в регионе умерло уже 21 человек. Лабораторно подтвердили заболевание у 3586 человек, из них 1643 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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