В Тарко-Сале дезинфицируют общественные места

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:48:35+03:00

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В Тарко-Сале проходит дезинфекция общественных мест во избежание распространения коронавирусной инфекции. До этого провести санобработку мешала дождливая погода. Состав раствора содержит в себе хлор - как раз то средство, которое позволяет бороться с инфекцией.

Проведение городской санации начали с территории Парка здоровья, дезинфекцию начали в отсутствие посетителей в 7:30 утра. Специалисты управления городского хозяйства в ближайшие дни планируют обработать остановочные комплексы, детские площадки, парки и скверы райцентра, сообщили в администрации Пуровского района. - Раствор попадает на твёрдую почву, затем мы ногами начинаем его поднимать с почвы и создается некая вирулентность, которая не позволяет в воздухе распространяться инфекции, - пояснил руководитель районного департамента транспорта, связей и систем жизнеобеспечения Адриан Лешенко.

ИСТОЧНИК KP.RU