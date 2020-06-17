2020-06-17T10:48:35+03:00
Общество

В Тарко-Сале дезинфицируют общественные места

Проведение городской санации начали с территории Парка здоровья
Анна Полякова
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В Тарко-Сале дезинфицируют общественные места Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале дезинфицируют общественные места Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале проходит дезинфекция общественных мест во избежание распространения коронавирусной инфекции. До этого провести санобработку мешала дождливая погода. Состав раствора содержит в себе хлор - как раз то средство, которое позволяет бороться с инфекцией.

Проведение городской санации начали с территории Парка здоровья, дезинфекцию начали в отсутствие посетителей в 7:30 утра. Специалисты управления городского хозяйства в ближайшие дни планируют обработать остановочные комплексы, детские площадки, парки и скверы райцентра, сообщили в администрации Пуровского района. - Раствор попадает на твёрдую почву, затем мы ногами начинаем его поднимать с почвы и создается некая вирулентность, которая не позволяет в воздухе распространяться инфекции, - пояснил руководитель районного департамента транспорта, связей и систем жизнеобеспечения Адриан Лешенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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